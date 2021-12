Matteo Dal Molin morto al ristorante | soffocato dal boccone di carne | inutile anche la manovra di Heimlich

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tragedia al: un 49enne èda undidi cervo durante una cena in compagnia in un locale di Valdagno (Vicenza) 'alla Chiesetta del Muccion'. Vittima, lunedì sera ...

Purtroppo però per Molin non c'è stato nulla da fare: fatale, stando ai primi accertamenti, quel grosso boccone di carne di cervo, estratto poi a fatica. Per la disperazione della compagna e ... Matteo Dal Molin è morto al ristorante a Valdagno, in provincia di Vicenza: soffocato da un boccone di carne, era al tavolo con la compagna e una coppia di amici quando all'improvviso è sbiancato e si ... Matteo Dal Molin, 49 anni di Valdagno, in provincia di Vicenza, è morto soffocato da un boccone di carne di cervo mentre cenava al ristorante con la ...