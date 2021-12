M5s, altra grana sulla strada del Quirinale. Riammessi al gruppo sei senatori espulsi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una questione più che altro formale. Ma di certo un'altra grana non da poco per il Movimento Cinque stelle alla vigilia di un appuntamento particolarmente importante come l'elezione del presidente della Repubblica. L'espulsione di sei senatori grillini dal gruppo al Senato del M5s è stata giudicata illegittima. Si tratta di Barbara Lezzi, Elio lannutti, Rosa Silvana Abbate, Luisa Angrisani, Fabio di Micco e Margherita Corrado. Lo ha deciso il Consiglio di Garanzia di Palazzo Madama. Che quindi potrebbe adesso reintegrarli nella rappresentanza a Cinque stelle. Secondo l'organo parlamentare nei confronti dei sei, rei di aver votato a sfavore della fiducia a Mario Draghi, sarebbe stata presa una decisione in contrasto con gli articoli 67 e 49 della Costituzione. Che in sostanza garantiscono una certa ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una questione più che altro formale. Ma di certo un'non da poco per il Movimento Cinque stelle alla vigilia di un appuntamento particolarmente importante come l'elezione del presidente della Repubblica. L'one di seigrillini dalal Senato del M5s è stata giudicata illegittima. Si tratta di Barbara Lezzi, Elio lannutti, Rosa Silvana Abbate, Luisa Angrisani, Fabio di Micco e Margherita Corrado. Lo ha deciso il Consiglio di Garanzia di Palazzo Madama. Che quindi potrebbe adesso reintegrarli nella rappresentanza a Cinque stelle. Secondo l'organo parlamentare nei confronti dei sei, rei di aver votato a sfavore della fiducia a Mario Draghi, sarebbe stata presa una decisione in contrasto con gli articoli 67 e 49 della Costituzione. Che in sostanza garantiscono una certa ...

