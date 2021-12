L'Ue affronta l'inverno in piena crisi energetica (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tra tensioni geopolitiche alimentate dalla Russia, problemi alle centrali nucleari francesi, chiusura dei reattori tedeschi e il rischio di mesi più freddi del solito, l'Unione europea è entrata nella stagione invernale dovendo fare i conti con una vera e propria crisi energetica. Ieri, primo giorno d'inverno, il prezzo all'ingrosso del gas ha raggiunto nuovi livelli record, dopo che si sono interrotte le forniture dalla Russia alla Germania attraverso il gasdotto Yamal. I contratti Ttf olandesi, che servono da riferimento per il mercato dell'Ue, sono cresciuti di oltre il 20 per cento, superando quota 182,5 euro per megawatt ora per le forniture a gennaio. La Francia, che ha chiuso quattro reattori per problemi di manutenzione, è stata costretta a importare energia e a riaccendere le centrali a petrolio. In alcuni paesi i timori di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tra tensioni geopolitiche alimentate dalla Russia, problemi alle centrali nucleari francesi, chiusura dei reattori tedeschi e il rischio di mesi più freddi del solito, l'Unione europea è entrata nella stagione invernale dovendo fare i conti con una vera e propria. Ieri, primo giorno d', il prezzo all'ingrosso del gas ha raggiunto nuovi livelli record, dopo che si sono interrotte le forniture dalla Russia alla Germania attraverso il gasdotto Yamal. I contratti Ttf olandesi, che servono da riferimento per il mercato dell'Ue, sono cresciuti di oltre il 20 per cento, superando quota 182,5 euro per megawatt ora per le forniture a gennaio. La Francia, che ha chiuso quattro reattori per problemi di manutenzione, è stata costretta a importare energia e a riaccendere le centrali a petrolio. In alcuni paesi i timori di ...

Advertising

Harley_Italia : Buon primo giorno d’inverno! ?? Affronta la stagione più fredda con il calore della nuova collezione H D:… - 21_federica : @debyconunab Come si affronta l'inverno senza? Vorrei un tutorial - figurinepanini : Tornato in vetta alla classifica l'Inter punta al titolo di Campione d'Inverno. Alle ore 20:45 affronta la Salernit… - cravattarossa : L'Europa affronta inverno duro, scarsità di nucleare in Francia, mercato dell'energia vicino al punto di rottura. - dinicri : Affronta l’inverno con stile! Scegli @dinicri per essere cool! #dinicri #dinicrisportswear #women #brand #sport… -

Ultime Notizie dalla rete : affronta inverno Libri da leggere: i consigli di dicembre 2021 Dicembre è arrivato, e con lui il freddo e il Solstizio d'inverno. Dicembre però è anche il mese del Natale e del Capodanno. 'Dicembre nevoso, anno fruttuoso',... Io e Freddie l'autore affronta in modo ...

Le partite di oggi, Mercoledì 22 dicembre 2021 - Calciomagazine Con il titolo di campione d'inverno in tasca ma con la voglia di chiudere l'anno nel migliore dei ... Alle 19 l'Atletico Madrid affronta il Granada in trasferta. La squadra di Simeone viene da ben tre ...

Mare d'inverno per Pier Silvio Berlusconi: navigare sul Sup è un esercizio di relax TGCOM L'Ue affronta l'inverno in piena crisi energetica I contratti Ttf olandesi, che servono da riferimento per il mercato dell'Ue, sono cresciuti di oltre il 20 per cento, superando quota 182,5 euro per megawatt ora per le forniture a gennaio ...

Occupazioni scolastiche, coinvolto uno studente su dieci: l'ombra della pandemia sul malcontento degli studenti Per la scuola è stato un autunno particolarmente “caldo”, forse anche per la convivenza con la pandemia e le sue regole ...

Dicembre è arrivato, e con lui il freddo e il Solstizio d'. Dicembre però è anche il mese del Natale e del Capodanno. 'Dicembre nevoso, anno fruttuoso',... Io e Freddie l'autorein modo ...Con il titolo di campione d'in tasca ma con la voglia di chiudere l'anno nel migliore dei ... Alle 19 l'Atletico Madridil Granada in trasferta. La squadra di Simeone viene da ben tre ...I contratti Ttf olandesi, che servono da riferimento per il mercato dell'Ue, sono cresciuti di oltre il 20 per cento, superando quota 182,5 euro per megawatt ora per le forniture a gennaio ...Per la scuola è stato un autunno particolarmente “caldo”, forse anche per la convivenza con la pandemia e le sue regole ...