LIVE – Foggia-Monterosi 1-1, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La DIRETTA LIVE di Foggia-Monterosi, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di mercoledì 22 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SITO LEGA PRO COME VEDERE LA PARTITA IN TV Le formazioni ufficiali: Foggia: Volpe; Garattoni, Gallo, Di Pasquale, Ferrante, Curcio, Sciacca, Garofalo, Petermann, Tuzzo, Martino. All. Zdenek Zeman. Monterosi: Alia; Cancellieri, Borri, Verde, Tartaglia, Adamo, Parlati, Tonetto, Mbende, Di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ladi, match valevole per la ventesima giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di mercoledì 22 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SITO LEGA PRO COME VEDERE LA PARTITA IN TV Le formazioni ufficiali:: Volpe; Garattoni, Gallo, Di Pasquale, Ferrante, Curcio, Sciacca, Garofalo, Petermann, Tuzzo, Martino. All. Zdenek Zeman.: Alia; Cancellieri, Borri, Verde, Tartaglia, Adamo, Parlati, Tonetto, Mbende, Di ...

Advertising

FoggiaCittaAper : LIVE| In campo @CalcioFoggiaoff - Monterosi, punteggio sullo 0-0. La cronaca - MICHELECARPINE2 : RT @Calciodiretta24: Foggia - Monterosi Tuscia: diretta live e risultato in tempo reale - Fantacalciok : Foggia – Monterosi Tuscia: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Foggia - Monterosi Tuscia: diretta live e risultato in tempo reale - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ??? 'Io vorrei fare una previsione sulle prossime #elezionin del Presidente della #Reppublica. L'uomo giusto, a mio avviso, è #… -