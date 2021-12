(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilresta in nove per ledi Buttaro e Pelagotti e perde 1-0 in casa del. Migliore in campo Massolo e Odjer, peggiore Lancini. Ledi Mediagol.

Advertising

Mediagol : LE PAGELLE DI LATINA-PALERMO 1-0. Due espulsioni ed errori di lettura della gara,... - ILOVEPACALCIO : Latina-Palermo 1-0: le pagelle del match - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE LATINA

Soleri) 6: Non ha mai difficoltà a entrare in partita, cerca sempre la palla, prova a far sentire il suo peso fisico nel disordinato ma veemente forcing finale, quando ilcomincia ad avere ...Per ben due volte ilarriva quasi ad acciuffare il pareggio . Il Palermo chiuderà il discorso soltanto in pieno recupero: un 2 - 0 che arriva grazie alla sentenza di Soleri, che non è stato ...Il Palermo resta in nove per le espulsioni di Buttaro e Pelagotti e perde 1-0 in casa del Latina. Migliore in campo Massolo e Odjer, peggiore Lancini. Le pagelle di Mediagol.Le pagelle di Latina-Palermo gara valevole per la ventesima giornata di Serie C Girone C, terminata 1-0 allo stadio Francioni ...