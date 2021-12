L’appello di Draghi: «Invito tutti a vaccinarsi, è lo strumento migliore di difesa dal virus» – Il video (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «L’arrivo della variante Omicron che gli scienziati ci dicono più contagiosa delle precedenti ha aperto una nuova fase. I vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus». Così Mario Draghi nel corso della conferenza stampa di fine anno di oggi, 22 dicembre. Nell’incoraggiare i cittadini a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid, il premier ha ricordato che «i tre quarti dei decessi sono non vaccinati». E ancora: «Abbiamo somministrato 15,6 milioni di terze dosi e raggiunto tre quarti della popolazione, perciò Invito tutti a continuare a vaccinarsi e fare la terza dose, questa è la priorità». Infine, ha spiegato che «se serve potenzieremo lo screening nelle scuole, serve il testing e la vaccinazione di tutti e oggi anche dei ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «L’arrivo della variante Omicron che gli scienziati ci dicono più contagiosa delle precedenti ha aperto una nuova fase. I vaccini restano lodidal». Così Marionel corso della conferenza stampa di fine anno di oggi, 22 dicembre. Nell’incoraggiare i cittadini a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid, il premier ha ricordato che «i tre quarti dei decessi sono non vaccinati». E ancora: «Abbiamo somministrato 15,6 milioni di terze dosi e raggiunto tre quarti della popolazione, perciòa continuare ae fare la terza dose, questa è la priorità». Infine, ha spiegato che «se serve potenzieremo lo screening nelle scuole, serve il testing e la vaccinazione die oggi anche dei ...

