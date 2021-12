Inter-Torino, il bolide di Roberto Carlos e non solo | VIDEO (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tra i tanti gol segnati in passato dall'Inter al Torino, spicca il bolide di Roberto Carlos: ecco alcune prodezze dei nerazzurri Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tra i tanti gol segnati in passato dall'al, spicca ildi: ecco alcune prodezze dei nerazzurri

Advertising

Inter : ??? | SKRI 'Fin da bambino in campo ho sempre dato tutto, in ogni contrasto. Ormai sono all'Inter da 5 anni e ogni… - MarcelloChirico : Scusa Paolo, com'era la storia che 'oggettivamente la #Juventus è sempre finita in mezzo ad ogni inchiesta' e che a… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Pronti per l'ultimo match del 2??0??2??1??? ? Skriniar ha scelto il suo salvataggio più be… - Sessiz_gonul : ROMA vs SAMPDORIA - INTER vs TORINO - VERONA vs FIORENTINA - SERIE A 19° G - DIRETTA SW - Radio RAI LIVE LINK ??… - edEr99865 : Se abbiamo preso pochi goal è solo merito della difesa. #handanovic solito citofono #inter #torino #SerieA -