Gf Vip | pioggia di critiche social per la vippona “stellare”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf Vip proprio ieri è andato in onda con una nuova puntata piena di colpi di scena ma suiè impossibile non notare leverso una delle vippone. E’ stata davvero una serata infuocata quella di ieri sera per il reality di Canale Cinque e non solo tra i vipponi dentro e fuori

Advertising

infoitcultura : GF Vip 6, pioggia di soldi per chi ha deciso di rimanere: soldi a palate -

Ultime Notizie dalla rete : Vip pioggia

leggo.it

...giro in regime di Safety Car in un pomeriggio infinito trascorso all'addiaccio sotto la... 20 '', 50 'Gold' e 100 'Silver'. Inoltre verrà garantito un pass annuale a F1 Tv e la possibilità ...GF, Franco il papà di Manuel Bortuzzo saluta tutti ma ignora Lulù. Social in rivolta: 'Non si fa'. ...gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy e ufficio stampa Mediaset)...Gf Vip proprio ieri è andato in onda con una nuova puntata piena di colpi di scena ma sui social è impossibile non notare le critiche.La pioggia artificiale per simulare l’effetto dell’acqua sulle telecamere di sorveglianza. Strumenti in 3d per ricostruire la caduta. E una persona con le stesse caratteristiche di David Rossi per ...