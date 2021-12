Fisco | Draghi | nessuna altra azione sul condono

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) "All'inizio di questo governo fu fatto un provvedimento che rottamava le cartelle di piccolo importo, un mini -. Lì si ferma, almeno per quanto mi riguarda, ognisul. Punto". Lo ...

Advertising

pf9395 : Governo Draghi e pasticci fiscali senza fine. Ormai il Fisco è un rebus. Decreto Fiscale 2022 in Gazzetta Ufficial… - CorrNazionale : Stop alla Tosap, nuove regole sugli sfratti, bonus fisco. ecco tutte le micro misure inserite nella #Manovra del… - Ileana54860232 : @latwittipe Il governo dei migliori Tutto rimandato pensioni fisco catasto perché non adesso troppo scontr… - Laura45770337 : RT @angelo_fornaro: @CarlaKaky Sono coloro che hanno favorito tra i tanti, la nascita del governo #Draghi sono coloro che hanno usato l'ita… - Pier185647033 : RT @angelo_fornaro: @CarlaKaky Sono coloro che hanno favorito tra i tanti, la nascita del governo #Draghi sono coloro che hanno usato l'ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Draghi

askanews

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, in conferenza stampa di fine anno. Secondo il premier "bisogna fare una riforma del sistema di riscossione: molte cose sono cambiate in questi ...Cosi' il presidente del Consiglio, Mario, sui rilievi mossi, anche da componenti della ... la legge di bilancio, i decretie lavoro e Pnrr, la legge delega sulla disabilita', la seconda ...Punto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa di fine anno.Secondo il premier "bisogna fare una riforma del sistema di riscossione: molte cose sono cambiate ...Conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio: I vaccini restano lo strumento di difesa migliore. Il rapporto debito pubblico e ...