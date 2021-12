E ora Draghi pensa al Colle: governo va avanti con chiunque. Io nonno a servizio delle istituzioni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Abbiamo fatto un lavoro perché l'operato del governo continui, indipendentemente da chi ci sarà", io "sono un nonno, al servizio delle istituzioni". Se i partiti, dalla conferenza stampa di oggi, si attendevano un messaggio sulla partita del Quirinale, da Mario Draghi sono arrivate parole chiare. Naturalmente, il tema è stato al centro di tutta la prima parte della conferenza stampa di fine anno del premier, due ore per rispondere a 40 domande dei giornalisti. E lo è stato fin dall'inizio. La prima domanda, infatti, è stata subito sul suo possibile passaggio al Quirinale. Draghi ha riso e applaudito: "Un plauso alla sua domanda - ha detto rivolto alla giornalista - ha saputo interpretare quel che hanno nella testa i suoi Colleghi. Quindi, se rispondo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Abbiamo fatto un lavoro perché l'operato delcontinui, indipendentemente da chi ci sarà", io "sono un, al". Se i partiti, dalla conferenza stampa di oggi, si attendevano un messaggio sulla partita del Quirinale, da Mariosono arrivate parole chiare. Naturalmente, il tema è stato al centro di tutta la prima parte della conferenza stampa di fine anno del premier, due ore per rispondere a 40 domande dei giornalisti. E lo è stato fin dall'inizio. La prima domanda, infatti, è stata subito sul suo possibile passaggio al Quirinale.ha riso e applaudito: "Un plauso alla sua domanda - ha detto rivolto alla giornalista - ha saputo interpretare quel che hanno nella testa i suoighi. Quindi, se rispondo ...

