Dayane Mello: «Non sono stata stuprata nel reality brasiliano» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dayane Mello "scagiona" Nego Do Borel, il rapper accusato di avere abusato di lei durante il reality show A Fazenda. Le immagini di quanto accaduto nel programma televisivo brasiliano avevano suscitato indignazione, arrivando anche in Italia: in esse, si vedeva il cantante che, dopo alcune feste alcoliche, si avventava sulla modella approfittando del suo stato di ebbrezza. Per quei comportamenti, peraltro, Nego era stato squalificato dallo show. A distanza di settimane, la presunta vittima di quei comportamenti ha assicurato di aver riflettuto sugli episodi controversi, affermando la propria convinzione di non essere stata stuprata dal rapper. "Vorrei parlarvi di una questione delicata: dopo aver riflettuto sugli eventi accaduti con ...

