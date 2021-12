‘Covid uccide intera famiglia di non vaccinati in toscana’: la precisazione dei Testimoni di Geova sulla notizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nei giorni scorsi è stata pubblicata una notizia battuta dall’agenzia di stampa AdnKronos, titolata ‘Covid uccide intera famiglia di non vaccinati in toscana’. A seguito della pubblicazione di tale, drammatico accadimento, abbiamo ricevuto una mail da parte di Alessandro Bertini (Direttore Ufficio Stampa Testimoni di Geova) i quale, dopo averci informato che “la figlia non era Testimone di Geova, né ci risulta che i genitori fossero dichiaratamente no-vax. In particolare segnaliamo che l’accostamento della triste vicenda all’appartenenza religiosa alla nostra Confessione, oltre che a costituire una gravissima violazione della privacy delle persone interessate, induce il lettore a credere che i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nei giorni scorsi è stata pubblicata unabattuta dall’agenzia di stampa AdnKronos, titolatadi nonin. A seguito della pubblicazione di tale, drammatico accadimento, abbiamo ricevuto una mail da parte di Alessandro Bertini (Direttore Ufficio Stampadi) i quale, dopo averci informato che “la figlia non era Testimone di, né ci risulta che i genitori fossero dichiaratamente no-vax. In particolare segnaliamo che l’accostamento della triste vicenda all’appartenenza religiosa alla nostra Confessione, oltre che a costituire una gravissima violazione della privacy delle persone interessate, induce il lettore a credere che i ...

Advertising

fattoquotidiano : Il focolaio alla Scala, il maxi-contagio all’ospedale di Salerno con 50 positivi, e poi i casi della Clinica chirur… - greenpassnews : Lapsus freudiano? Il direttore dell'OMS afferma che i booster di Covid vengono utilizzati per 'uccidere i bambini'… - KenGuerriero3 : Il vaccino è come la roulette russa, se non ti uccide ti rovina la vita per sempre Sei disposto a rischiare la tua… - ChiaraAcqua1 : Il vaccino è come la roulette russa, se non ti uccide ti rovina la vita per sempre Sei disposto a rischiare la tua… - CaronteBianco : Il vaccino è come la roulette russa, se non ti uccide ti rovina la vita per sempre Sei disposto a rischiare la tua… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Covid uccide La Cina sta uccidendo i cani e gatti dei pazienti in quarantena senza il loro consenso, sono gli effetti dell… La Stampa