Covid Italia, Pregliasco: “Lockdown di 15 giorni soluzione più efficace ma impossibile” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Restrizioni? Un Lockdown di 15 giorni sarebbe la cosa più efficace, ma è impossibile. Ciò che possiamo dire alle Istituzioni è di fare interventi di sanità pubblica per limitare il numero e la frequenza di questi contatti”. La pensa così il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Irccs Galeazzi di Milano, intervenuto su Cusano Italia Tv. “Finora il comportamento prudente della maggioranza degli Italiani, la grande voglia di vaccinarsi e la progressione delle aperture – spiega Pregliasco – ci hanno fatto gestire meglio questo periodo. Ora siamo a un punto di svolta, in un momento difficile e particolare, che combina le vacanze natalizie, la voglia di stare insieme. Quindi è un altro punto delicatissimo per il governo. In questa fase ogni ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Restrizioni? Undi 15sarebbe la cosa più, ma è. Ciò che possiamo dire alle Istituzioni è di fare interventi di sanità pubblica per limitare il numero e la frequenza di questi contatti”. La pensa così il virologo Fabrizio, direttore sanitario Irccs Galeazzi di Milano, intervenuto su CusanoTv. “Finora il comportamento prudente della maggioranza deglini, la grande voglia di vaccinarsi e la progressione delle aperture – spiega– ci hanno fatto gestire meglio questo periodo. Ora siamo a un punto di svolta, in un momento difficile e particolare, che combina le vacanze natalizie, la voglia di stare insieme. Quindi è un altro punto delicatissimo per il governo. In questa fase ogni ...

