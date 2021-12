Covid: Codacons, 'farmacie prese d'assalto per tamponi ed enormi disagi per cittadini' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "In occasione delle feste di Natale le farmacie di tutta Italia sono prese in queste ore d'assalto dai cittadini che intendono sottoporsi ai tamponi Covid. Da Nord a Sud del paese assistiamo a lunghe code di utenti davanti le farmacie che attendono il proprio turno per effettuare il tampone e trascorrere così in modo sereno le feste di Natale con amici e parenti". A denunciarlo è il Codacons, che racconta di "una situazione di grande disagio per i cittadini che rappresenta anche un costo immenso per la collettività". Per eseguire il tampone infatti, "la spesa per ogni test è di 15 euro, e considerato che solo nella giornata di ieri sono stati eseguiti in Italia 852mila ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "In occasione delle feste di Natale ledi tutta Italia sonoin queste ore d'daiche intendono sottoporsi ai. Da Nord a Sud del paese assistiamo a lunghe code di utenti davanti leche attendono il proprio turno per effettuare il tampone e trascorrere così in modo sereno le feste di Natale con amici e parenti". A denunciarlo è il, che racconta di "una situazione di grandeo per iche rapnta anche un costo immenso per la collettività". Per eseguire il tampone infatti, "la spesa per ogni test è di 15 euro, e considerato che solo nella giornata di ieri sono stati eseguiti in Italia 852mila ...

