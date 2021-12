Coronavirus, aumentano ancora i contagi: 36.293 in un giorno. Tasso di positività al 4,7%, 146 i morti (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il bollettino del 22 dicembre 2021 Oggi 22 dicembre sono 36.293 i nuovi casi di Coronavirus contro i 30.798 di ieri, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. I contagiati, dall’inizio della pandemia, sono in tutto 5.472.469. I decessi nelle ultime 24 ore sono 146, ieri 153, il giorno prima 137. Il totale delle vittime, dall’inizio della pandemia, sale a 136.077. Le persone attualmente positive sono 402.729, ieri 384.144. I dati di oggi 22 dicembre 2021 La situazione negli ospedali I ricoverati negli ospedali italiani sono 8.544 (ieri 8.381, +163) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 1.010 pazienti (ieri 1.012, -2). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 92, ieri 96. In isolamento domiciliare si trovano 393.175 persone (ieri 374.751) mentre i dimessi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il bollettino del 22 dicembre 2021 Oggi 22 dicembre sono 36.293 i nuovi casi dicontro i 30.798 di ieri, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Iati, dall’inizio della pandemia, sono in tutto 5.472.469. I decessi nelle ultime 24 ore sono 146, ieri 153, ilprima 137. Il totale delle vittime, dall’inizio della pandemia, sale a 136.077. Le persone attualmente positive sono 402.729, ieri 384.144. I dati di oggi 22 dicembre 2021 La situazione negli ospedali I ricoverati negli ospedali italiani sono 8.544 (ieri 8.381, +163) mentre in terapia intensiva si trovano1.010 pazienti (ieri 1.012, -2). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 92, ieri 96. In isolamento domiciliare si trovano 393.175 persone (ieri 374.751) mentre i dimessi ...

