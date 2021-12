Calciomercato Juventus, Arthur via a gennaio? I tifosi hanno deciso (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Altra bella prestazione di Arthur; il brasiliano è sul mercato e, nella sessione di gennaio, potrebbe lasciare la Juventus. Arthur (Getty Images)La Juventus, nella diciannovesima giornata di Serie A, ha battuto il Cagliari per due a zero; un successo importante per i bianconeri che chiudono l’anno a meno quattro dal quarto posto. Risultato sicuramente prezioso visto come si era messa la stagione. Ora Bonucci e compagni si riposeranno prima di ritrovarsi, il prossimo trenta dicembre, per iniziare a preparare l’importantissima sfida contro il Napoli del sei gennaio. Nel primo mese del nuovo anno si decideranno gran parte delle ambizioni della Juventus e Allegri spera di poter contare anche su Arthur. Il brasiliano, arrivato nell’operazione che ha portato ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Altra bella prestazione di; il brasiliano è sul mercato e, nella sessione di, potrebbe lasciare la(Getty Images)La, nella diciannovesima giornata di Serie A, ha battuto il Cagliari per due a zero; un successo importante per i bianconeri che chiudono l’anno a meno quattro dal quarto posto. Risultato sicuramente prezioso visto come si era messa la stagione. Ora Bonucci e compagni si riposeranno prima di ritrovarsi, il prossimo trenta dicembre, per iniziare a preparare l’importantissima sfida contro il Napoli del sei. Nel primo mese del nuovo anno si decideranno gran parte delle ambizioni dellae Allegri spera di poter contare anche su. Il brasiliano, arrivato nell’operazione che ha portato ...

