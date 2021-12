Calcio | Serie A | Sassuolo-Bologna 0-3**

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Reggio Emilia, 22 dic. -(Adnkronos) - Ilvince il derby emiliano imponendosi per 3-0 sulin un match valido della 19esima giornata diA, disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. A decidere il match i gol di Orsolini al 36', Hickey al 44' e Santander al 94'. I felsinei salgono a quota 27 in classifica agganciando l'Empoli al nono posto e staccando i neroverdi che restano fermi in dodicesima posizione con 24 punti.

Tanti dubbi di formazione per Zanetti che recupera Okereke e Haps. Terminano con due successi esterni le prime due partite del mercoledì pomeriggio dedicato alla 19a giornata, l'ultima del girone di andata, di Serie A. Al 'Penzo', la Lazio supera per 3-1 il Venezia