Amici 21, aria natalizia in casetta: gli allievi si scambiano i regali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) GLI allievi DELLA SCUOLA SPACCHETTANO I regali DI NATALE DEI LORO COMPAGNI Nonostante gli allievi e le allieve di Amici 21 siano lontani dalle loro famiglie, il Natale arriva anche in casetta. Dalla produzione arrivano gli addobbi da appendere e gli accessori a tema, inoltre ognuno di loro ha ricevuto un regalo dai propri compagni. LEGGI ANCHE Amici 21, UNA TRISTE NOTIZIA PER IL BALLERINO CHRISTIAN STEFANELLI Ormai sono passati tre mesi dall’inizio della ventunesima edizione di Amici; qualcuno di loro è rimasto fin dal primo provino, mentre altri ancora sono appena arrivati. Eppure nella casetta, si percepisce un’armoniosa unione, nonostante le difficoltà e le tensioni che porta la convivenza. Questo Natale lontano da casa, viene sostituito da un ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) GLIDELLA SCUOLA SPACCHETTANO IDI NATALE DEI LORO COMPAGNI Nonostante glie le allieve di21 siano lontani dalle loro famiglie, il Natale arriva anche in. Dalla produzione arrivano gli addobbi da appendere e gli accessori a tema, inoltre ognuno di loro ha ricevuto un regalo dai propri compagni. LEGGI ANCHE21, UNA TRISTE NOTIZIA PER IL BALLERINO CHRISTIAN STEFANELLI Ormai sono passati tre mesi dall’inizio della ventunesima edizione di; qualcuno di loro è rimasto fin dal primo provino, mentre altri ancora sono appena arrivati. Eppure nella, si percepisce un’armoniosa unione, nonostante le difficoltà e le tensioni che porta la convivenza. Questo Natale lontano da casa, viene sostituito da un ...

Amici 21, aria natalizia in casetta: gli allievi si scambiano i regali Nonostante gli allievi di Amici 21 siano lontani dalle loro famiglie, il Natale arriva anche in casetta. Tutti insieme scartano i loro regali ...

