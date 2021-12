Alex Belli lancia nuova frecciatina? L’attore scrive | “Del resto l’esporsi è…”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)ringrazia i fan nel giorno del suo compleanno euna? L’ex gieffino torna ad esibirsi col brano “Imponderabile” L’ex gieffinodopo la squalifica al Grande Fratello Vip è tornato sui social tra esibizioni al pianoforte e frecciatine. Oggi in occasione del suo compleanno, l’amato attore festeggia 39 anni attraverso le sue stories Instagram ha ringraziato i fan per gli auguri e l’affetto che riceve quotidianamente via social e non solo… hato anche unalo scorso lunedì è stato squalificato dal reality show di Canale 5durante il confronto con sua moglie Delia Duran, dove non ha ...