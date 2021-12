Wanda Nara, ex collaboratrice domestica la denuncia per “sottomissione, vessazione e servitù. Cose che non avrei mai immaginato di vedere in vita mia” (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo la denuncia per riciclaggio di denaro, violenza istituzionale e corruzione – sporta dalla Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina contro Mauro Icardi e Wanda Nara – ora la modella argentina deve affrontare un’altra intricata vicenda. Come riportato dalla Nacion, un’ex dipendente ha puntato il dito contro di lei, parlando di “sottomissione, vessazione e servitù oltre a lavoro in nero“. Dopo il licenziamento, la signora Analía Alvarado avrebbe avviato una causa contro l’ex datrice di lavoro raccontando alcuni retroscena scottanti su Wanda e il suo rapporto con entrambi i mariti (Maxi Lopez 2008-2013) e Mauro Icardi (2014-). “Ho iniziato a lavorare con Wanda quando si stava separando da Maxi Lopez – ha dichiarato l’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo laper riciclaggio di denaro, violenza istituzionale e corruzione – sporta dalla Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina contro Mauro Icardi e– ora la modella argentina deve affrontare un’altra intricata vicenda. Come riportato dalla Nacion, un’ex dipendente ha puntato il dito contro di lei, parlando di “oltre a lavoro in nero“. Dopo il licenziamento, la signora Analía Alvarado avrebbe avviato una causa contro l’ex datrice di lavoro raccontando alcuni retroscena scottanti sue il suo rapporto con entrambi i mariti (Maxi Lopez 2008-2013) e Mauro Icardi (2014-). “Ho iniziato a lavorare conquando si stava separando da Maxi Lopez – ha dichiarato l’ex ...

