Tina Rispoli e Tony Colombo accusati di riciclaggio | sequestrati i loro beni

LiberoCittadArm : Napoli, grane per Tony Colombo e Tina Rispoli. Appartamento, 2 auto ed 80mila euro posti sotto sequestro: le accuse… - paolochiariello : #Juorno Sequestrati i beni a #TonyColombo e alla moglie #TinaRispoli #Polizia - juornoit : #Juorno Sequestrati i beni a #TonyColombo e alla moglie #TinaRispoli #Polizia - raffaelemanci14 : RT @NotizieFrance: Sequestrati soldi e altri beni a Tina Rispoli e Tony Colombo ritenuti indiziati del reato di trasferimento fraudolento d… - ZPeppem : RT @NotizieFrance: Sequestrati soldi e altri beni a Tina Rispoli e Tony Colombo ritenuti indiziati del reato di trasferimento fraudolento d… -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Rispoli

Indagati dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Il cantante neomelodico palermitano Tony Colombo e la mogliesono nuovamente sotto ai riflettori. L'ipotesi di reato mossa nei loro riguardi è riciclaggio (Tony Colombo) e trasferimento fraudolento di valori (), entrambi i reati ...Beni, intestati al cantante neomelodico Tony Colombo e nella disponibilità della moglie, sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Ad eseguire il decreto, emesso dal gip del tribunale di Napoli, gli agenti della Squadra mobile partenopea. La 47enne, all'anagrafe ...Nuovi guai giudiziari per Tony Colombo e Tina Rispoli. La coppia è indagata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Il cantante neomelodico palermitano è accusato di riciclaggio, mentre la c ...Seri guai giudiziari per la coppia formata dal cantante palermitano Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova del boss di camorra Gaetano Marino. Al centro dell’inchiesta proprio dei beni appartenuti al pre ...