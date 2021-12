Startup: Nestlé e Future food institute, al via call per agricoltura rigenerativa (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Labitalia) - Nestlé in Italia sceglie il Future food institute come partner scientifico del progetto Nestlé Startup Program e insieme lanciano una call For Startup per favorire lo sviluppo di progetti di innovazione e imprenditoria sul tema dell'agricoltura rigenerativa nella filiera del pomodoro, grazie anche alla collaborazione di Steriltom, storico fornitore italiano di polpa di pomodoro del Gruppo Nestlé. L'iniziativa è parte del programma Nestlé Needs Youth, progetto di educazione e formazione promosso dall'azienda a livello globale con l'obiettivo di dare accesso a opportunità economiche a 10 milioni di giovani in tutto il mondo entro il 2030. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Labitalia) -in Italia sceglie ilcome partner scientifico del progettoProgram e insieme lanciano unaForper favorire lo sviluppo di progetti di innovazione e imprenditoria sul tema dell'nella filiera del pomodoro, grazie anche alla collaborazione di Steriltom, storico fornitore italiano di polpa di pomodoro del Gruppo. L'iniziativa è parte del programmaNeeds Youth, progetto di educazione e formazione promosso dall'azienda a livello globale con l'obiettivo di dare accesso a opportunità economiche a 10 milioni di giovani in tutto il mondo entro il 2030. ...

