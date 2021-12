Salernitana | Advisor Console Partners smentiscono trustee

Leggi su sportface

(Di martedì 21 dicembre 2021) “L’prende atto del contenuto del Comunicato Stampa datato 20.12.2021 pubblicato dai Trusteè Melior e Widar, secondo i quali, in riferimento al pagamento del prezzo di acquisto, la Banca “che appariva quale emittente tale garanzia ha smentito ogni coinvolgimento””. L’, interessato all’acquisto delle quote della, ha smentito, tramite una nota ufficiale, il comunicato deiche parlava di “mancanza di garanzie bancarie”. “Con tali affermazioni i Trusteè paiono far intendere l’inesistenza di una banca disponibile alla emissione di una garanzia, così gettando discredito sul potenziale acquirente, quando invece l’ha prodotto ai Trusteè la comunicazione di una Banca ...