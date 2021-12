Quarantene e prof mancanti | corsa a ostacoli in Lombardia per gli ultimi giorni di scuola

(Di martedì 21 dicembre 2021) Lorena Loiacono Simona Romanò Troppi contagi, lachiude. E, se non chiude, resta comunque in affanno e arranca fino a Natale. I casi positivi, soprattutto tra i bambini delle elementari per i ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quarantene prof

Leggo.it

NON SOLOA Milano il problema delle assenze riguarda anche le educatrici dei nidi che mancano all'appello pere assenze dovute alle vaccinazioni ma anche per i congedi. A fronte ...La proposta dei sindaci, adesso, è estendere l'obbligo del green pass daiagli studenti per ...ed isolamenti. Intanto prosegue senza intoppi il controllo sull'obbligo vaccinale rivolto ...Melina personale no vax: più ferie e malattie ma sospensioni in vista. Boom casi alle superiori. Studenti, assenze tattiche per evitare rischi ...Lorena Loiacono Simona Romanò Troppi contagi, la scuola chiude. E, se non chiude, resta comunque in affanno e arranca fino a Natale. I casi positivi, soprattutto tra i bambini delle ...