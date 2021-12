Natale, pranzi e cene secondo Sileri: «Parenti No vax? A casa mia non entrano» (Di martedì 21 dicembre 2021) Ospite a Non stop news su Rtl 102.5, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha spiegato quali sono le linee che seguirà le prossime feste per il Coronavirus: «Parenti, amici, commensali no vax? Diserterei l’appuntamento, a casa mia non entrano. Io spenderei anche il giorno di Natale per convincere un No vax, se ne convinco uno so che l’ho salvato, quindi va benissimo. Però a casa con una famiglia e una zia anziana, assolutamente no». Per il tampone invece Sileri consiglia il molecolare: «In primis direi vaccinazione, quindi una cena o un pranzo con tutti vaccinati è sicuramente più sicuro di persone che hanno fatto solo il tampone. Ancora più sicuro rispetto a coloro che hanno fatto un test rapido, la cui valenza contro la ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) Ospite a Non stop news su Rtl 102.5, il sottosegretario alla Salute Pierpaoloha spiegato quali sono le linee che seguirà le prossime feste per il Coronavirus: «, amici, commensali no? Diserterei l’appuntamento, amia non. Io spenderei anche il giorno diper convincere un No, se ne convinco uno so che l’ho salvato, quindi va benissimo. Però acon una famiglia e una zia anziana, assolutamente no». Per il tampone invececonsiglia il molecolare: «In primis direi vaccinazione, quindi una cena o un pranzo con tutti vaccinati è sicuramente più sicuro di persone che hanno fatto solo il tampone. Ancora più sicuro rispetto a coloro che hanno fatto un test rapido, la cui valenza contro la ...

