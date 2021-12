Myrta Merlino, il dramma delle molestie subite: "Lui, un maiale. La tracotanza del potere" (Di martedì 21 dicembre 2021) Myrta Merlino, celebre conduttrice di LA7 del programma "L'Aria che Tira", ha rilasciato un'intervista ai colleghi del "Quotidiano Nazionale". Una lunga e variegata chiacchierata dove la conduttrice si descrive come "una rompic****oni", spinta da sempre dalla passione per il giornalismo ma, ci ha tenuto a chiarire: "anche se sono piena di asprezze, sono vera". Durante l'intervista, le è stato chiesto di ricordare un episodio in cui ha schiaffeggiato il ministro dell'Economia francese Strauss-Kahn: "Ero sola, giovane e fiera di aver ottenuto un'intervista fondamentale per la mia carriera. Lui, un maiale. La tracotanza del potere. Mi ha invitato nella sua suite a Davos, come era solito fare. In accappatoio e con lo champagne in mano. Ha provato a baciarmi e io l'ho messo al suo posto", ha raccontato ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 21 dicembre 2021), celebre conduttrice di LA7 del programma "L'Aria che Tira", ha rilasciato un'intervista ai colleghi del "Quotidiano Nazionale". Una lunga e variegata chiacchierata dove la conduttrice si descrive come "una rompic****oni", spinta da sempre dalla passione per il giornalismo ma, ci ha tenuto a chiarire: "anche se sono piena di asprezze, sono vera". Durante l'intervista, le è stato chiesto di ricordare un episodio in cui ha schiaffeggiato il ministro dell'Economia francese Strauss-Kahn: "Ero sola, giovane e fiera di aver ottenuto un'intervista fondamentale per la mia carriera. Lui, un. Ladel. Mi ha invitato nella sua suite a Davos, come era solito fare. In accappatoio e con lo champagne in mano. Ha provato a baciarmi e io l'ho messo al suo posto", ha raccontato ...

