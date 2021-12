Michael Schumacher | l’annuncio in lacrime del migliore amico e collega | “Sarà sempre parte della mia vita”

(Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo 12 anni Jean Todt non è più presidenteFederazione Internazionale dell'Automobile: il 75enne francese, che nel 2009 aveva preso il posto di Max Mosley, ha ceduto la carica allo sceicco di Dubai Mohammed Ben Sulayem, eletto col 61% dei voti. Il passaggio di consegne è avvenuto al galaFIA che si è tenuto giovedì scorso a Parigi e che è stato disertato da Lewis Hamilton e Toto Wolff in segno di protesta dopo il contestatissimo finale del GP di Abu Dhabi che ha consegnato il Mondiale di Formula 1 a Max Verstappen. Nel suo discorso di commiato, c'è stato un momento in cui la voce di Todt si è incrinata: è stato quando l'ex uomo dei trionfi Ferrari, direttore generalerossa dal 1993 al 2007, ha nominato. I due sono stati la coppia dei sogni del Cavallino, ...

