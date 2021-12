La Gazzetta si arrende: il gol di Kessie è fuorigioco, per il regolamento non c’è da discutere (Di martedì 21 dicembre 2021) E alla fine la Gazzetta si arrese. La posizione espressa dal presidente degli arbitri Trentalange non lascia spazio alle polemiche: quello di Giroud è fuorigioco ed è fuorigioco che incide, che impatta sull’azione. La Gazzetta lo scrive seppure di malavoglia: Secondo il regolamento non c’è neanche da discutere. I gol di Atalanta e Milan sono da annullare perché, in base alle linee guida della regola 11, le posizioni di Palomino (su Cristante) e Giroud (su Juan Jesus) sono “impattanti”, influenzano in qualche modo il difensore. Quindi si tratta di fuorigioco punibile. basta la vicinanza per parlare di impatto o influenza: in questo caso siamo oltre, c’è un contatto fisico evidente, i due giocatori sono quasi aggrovigliati, e quindi è molto difficile negare l’effetto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 dicembre 2021) E alla fine lasi arrese. La posizione espressa dal presidente degli arbitri Trentalange non lascia spazio alle polemiche: quello di Giroud èed èche incide, che impatta sull’azione. Lalo scrive seppure di malavoglia: Secondo ilnon c’è neanche da. I gol di Atalanta e Milan sono da annullare perché, in base alle linee guida della regola 11, le posizioni di Palomino (su Cristante) e Giroud (su Juan Jesus) sono “impattanti”, influenzano in qualche modo il difensore. Quindi si tratta dipunibile. basta la vicinanza per parlare di impatto o influenza: in questo caso siamo oltre, c’è un contatto fisico evidente, i due giocatori sono quasi aggrovigliati, e quindi è molto difficile negare l’effetto ...

