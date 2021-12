Juventus - Cagliari 2 - 0 | Kean apre | Bernardeschi chiude Allegri vede il quarto posto | Mazzarri adesso rischia

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)salvano la Juve da un Natale complicato, la goffa deviazione di Moise trasforma in oro un tiro cross di, e nel finale l'ex viola di mette in proprio e trova il 2 - 0 ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Cagliari

TORINO - La Juve batte 2 - 0 ile conquista tre punti importantissimi in chiave Champions. Sono infatti quattro ora i punti che dividono i bianconeri dal quarto posto. Un successo a suo modo storico per Massimiliano Allegri ...È una formichina, questa, ma intanto non dilapida più i punti che devono essere conquistati, come quelli contro il. Il poblema Il problema più evidente di questarestano ..."Noi quest'anno abbiamo perso con Napoli e Atalanta, tre vittorie e due pareggi. A noi mancano i punti nelle altre partite".Buona chiusura di 2021 per la Juventus che allo Stadium ha centrato la quarta vittoria nelle ultime cinque partite. Contro il Cagliari è arrivato un 2-0 firmato Moise Kean. L'ex Psg, già vicino al gol ...