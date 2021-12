Jean Alesi fermato dalla polizia: fatto esplodere un petardo contro l’ufficio del cognato. “Un brutto scherzo” (Di martedì 21 dicembre 2021) Jean Alesi è stato fermato dalla polizia francese ad Avignone per avere fatto esplodere un grosso petardo contro la finestra delll’ufficio del cognato. A comunicarlo è stato Antoine Wolff, vice procuratore di Nimes: “Jean Alesi è stato arrestato lunedì pomeriggio per aver danneggiato la proprietà altrui per mezzo di un ordigno esplosivo!”. L’ex pilota di F1, al volante della Ferrari dal 1991 al 1995, si è recato in questura per scagionare il fratello José. Riepiloghiamo i fatti, avvenuti a Villeneuve-le’s-Avignon: domenica, attorno alle ore 22.00, i residenti del quartiere hanno chiamato la polizia, preoccupati dal rumore di un’esplosione. Grazie al ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021)è statofrancese ad Avignone per avereun grossola finestra delldel. A comunicarlo è stato Antoine Wolff, vice procuratore di Nimes: “è stato arrestato lunedì pomeriggio per aver danneggiato la proprietà altrui per mezzo di un ordigno esplosivo!”. L’ex pilota di F1, al volante della Ferrari dal 1991 al 1995, si è recato in questura per scagionare il fratello José. Riepiloghiamo i fatti, avvenuti a Villeneuve-le’s-Avignon: domenica, attorno alle ore 22.00, i residenti del quartiere hanno chiamato la, preoccupati dal rumore di un’esplosione. Grazie al ...

Advertising

rtl1025 : ?? Jean #Alesi, ex pilota di Formula 1, è stato fermato ad Avignone, dove è stato sentito dalla polizia per aver fat… - Gazzetta_it : #F1, arrestato Jean Alesi, ex pilota della Ferrari - bascianoantonio : RT @Libero_official: Arrestato #JeanAlesi per aver fatto esplodere 'un grosso petardo' contro la finestra dell'ufficio del cognato (che sar… - big_chiara : RT @rtl1025: ?? Jean #Alesi, ex pilota di Formula 1, è stato fermato ad Avignone, dove è stato sentito dalla polizia per aver fatto esploder… - zazoomblog : Jean Alesi arrestato in Francia. Ecco cosa ha fatto - #Alesi #arrestato #Francia. #fatto -