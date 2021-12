Il questore non può vietare in forma orale e senza limiti di tempo l’uso di telefoni e altri device (Di martedì 21 dicembre 2021) Capita spesso che, durante le indagini, un questore disponga verbalmente il divieto di utilizzo di telefoni e altri dispositivi informatici (come computer o tablet) senza indicare un limite cronologico. Questo aspetto – che è stato utilizzato diverse volte nel corso di inchieste giudiziarie – è stato ritenuto non conforme alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, così come alla Costituzione. Lo ha stabilito una ordinanza della Cassazione che, pertanto, ha deciso che sarà la Corte Costituzionale a dover stabilire le questioni di costituzionalità. LEGGI ANCHE > Il registro delle opposizioni si allarga anche ai cellulari: così sarà stop al telemarketing non controllato Divieto utilizzo telefoni o dispositivi in forma verbale e per un periodo indeterminato, la ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 dicembre 2021) Capita spesso che, durante le indagini, undisponga verbalmente il divieto di utilizzo didispositivi intici (come computer o tablet)indicare un limite cronologico. Questo aspetto – che è stato utilizzato diverse volte nel corso di inchieste giudiziarie – è stato ritenuto non conforme alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, così come alla Costituzione. Lo ha stabilito una ordinanza della Cassazione che, pertanto, ha deciso che sarà la Corte Costituzionale a dover stabilire le questioni di costituzionalità. LEGGI ANCHE > Il registro delle opposizioni si allarga anche ai cellulari: così sarà stop al telemarketing non controllato Divieto utilizzoo dispositivi inverbale e per un periodo indeterminato, la ...

