Il Bioparco di Roma valorizza le strutture e chiude il 2021 a quota 400mila visitatori (Di martedì 21 dicembre 2021) Nonostante la crisi dettata dalla pandemia, il Bioparco di Roma archivia il 2021 con numeri di tutto rispetto, nuovi risultati sulla valorizzazione delle strutture e crescita di sostenibilità e benessere degli animali ospitati. “Si chiude un anno speciale per la Fondazione Bioparco a 110 anni dalla nascita del Giardino zoologico della Capitale” perché “pur con le limitazioni dovute al Covid, a fine 2021 raggiungeremo nell’anno i 400 mila visitatori, tornando così ai livelli precedenti all’inizio della pandemia” rileva il presidente del Bioparco di Roma, il biologo Francesco Petretti. Alla guida della partecipata del Comune di Roma dal 2018, Petretti stima inoltre di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 dicembre 2021) Nonostante la crisi dettata dalla pandemia, ildiarchivia ilcon numeri di tutto rispetto, nuovi risultati sullazione dellee crescita di sostenibilità e benessere degli animali ospitati. “Siun anno speciale per la Fondazionea 110 anni dalla nascita del Giardino zoologico della Capitale” perché “pur con le limitazioni dovute al Covid, a fineraggiungeremo nell’anno i 400 mila, tornando così ai livelli precedenti all’inizio della pandemia” rileva il presidente deldi, il biologo Francesco Petretti. Alla guida della partecipata del Comune didal 2018, Petretti stima inoltre di ...

