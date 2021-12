Genoa, Criscito: «Ciclo terribile, punto importante. Shevchenko…» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Domenico Criscito, capitano del Genoa, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro l’Atalanta Domenico Criscito, capitano del Genoa, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PAREGGIO CON L’ATALANTA – «Sapevamo che era difficile. Ci abbiamo messo il cuore portando a casa un punto importante». SHEVCHENKO – «Il mister ci conosceva, sapeva dove intervenire e ha portato le sue idee. Ha avuto un Ciclo terribile di partite, c’è stata qualche partita sottotono ma ci ha dato tanto. Stasera voleva una partita di cuore e siamo riusciti ad accontentarlo. Sono riuscito ad affrontarlo tanti anni fa da avversario. E’ stato un grande calciatore, spero faccia ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Domenico, capitano del, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro l’Atalanta Domenico, capitano del, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PAREGGIO CON L’ATALANTA – «Sapevamo che era difficile. Ci abbiamo messo il cuore portando a casa un». SHEVCHENKO – «Il mister ci conosceva, sapeva dove intervenire e ha portato le sue idee. Ha avuto undi partite, c’è stata qualche partita sottotono ma ci ha dato tanto. Stasera voleva una partita di cuore e siamo riusciti ad accontentarlo. Sono riuscito ad affrontarlo tanti anni fa da avversario. E’ stato un grande calciatore, spero faccia ...

