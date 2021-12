Genoa-Atalanta, Gasp spiega lo 0-0: “Noi tanto in attacco ma loro si sono difesi bene” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Genova. Al termine della partita pareggiata allo Stadio Marassi contro il Genoa ha parlato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini: “Il Genoa si è difeso bene, l’Atalanta ha fatto la sua partita, abbiamo attaccato a lungo ma se non trovi il gol diventa tutto più difficile. L’assenza di Zapata ha pesato. Abbiamo avuto tanto possesso palla anche nella loro metà campo ma su questo campo era difficile tenere la palla a terra e nessuna delle due squadre poteva giocare un calcio decente. Musso? È un portiere fortissimo, ma in questo periodo ha perso un po’ di calma. Ha la fiducia di tutti e tornerà presto tra i pali”. Sulle soluzioni tattiche ha detto: “Demiral in attacco? Ha questa soluzione e stasera è andato vicino al gol. Abbiamo ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Genova. Al termine della partita pareggiata allo Stadio Marassi contro ilha parlato il tecnico dell’Gian Pieroerini: “Ilsi è difeso, l’ha fatto la sua partita, abbiamo attaccato a lungo ma se non trovi il gol diventa tutto più difficile. L’assenza di Zapata ha pesato. Abbiamo avutopossesso palla anche nellametà campo ma su questo campo era difficile tenere la palla a terra e nessuna delle due squadre poteva giocare un calcio decente. Musso? È un portiere fortissimo, ma in questo periodo ha perso un po’ di calma. Ha la fiducia di tutti e tornerà presto tra i pali”. Sulle soluzioni tattiche ha detto: “Demiral in? Ha questa soluzione e stasera è andato vicino al gol. Abbiamo ...

Atalanta_BC : ?? In campo così al Ferraris! ?? Here's your line-up to face Genoa! Presented by @Plus500 #GenoaAtalanta #SerieATIM… - CB_Ignoranza : Ancora una volta nessuna vittoria e nessun gol fatto, ma il Genoa ha appena fermato l’Atalanta di Gasperini. Ora p… - Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - SkySport : #Gasperini dopo Genoa-Atalanta: 'Peccato non aver fatto gol, l'uscita di #Zapata ha pesato' #SkySport #SkySerieA… - vivereitalia : L'Atalanta sbatte sul muro del Genoa, pari senza reti -