Fiat Uno - Addio al Brasile con la Ciao (Di martedì 21 dicembre 2021) La seconda vita della Fiat Uno giunge al termine in Brasile. Dopo 37 anni di successi, la Casa italiana chiude questo capitolo della propria storia con una serie limitata da 250 esemplari denominata Fiat Uno Ciao. 250 esemplari per dire Ciao. Dopo quasi 4,4 milioni di esemplari prodotti nella fabbrica di Betim, la Fiat ha deciso di creare una versione numerata dalle caratteristiche uniche. La tinta esterna è denominata Silverstone Gray ed è abbinata al tetto nero lucido e a specifici cerchi di lega da 14". La bandiera italiana è ripresa per il logo Uno sul portellone, mentre nell'abitacolo è presente una targhetta con la numerazione progressiva dell'esemplare sul lato passeggero. Sulle protezioni della fiancata è inoltre applicato un adesivo con la scritta "Uno Ciao: ...

