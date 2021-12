**Editoria: Moles, 'fondo in legge bilancio significa governo torna ad investire'** (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "L'introduzione di un fondo straordinario per l'editoria nella legge di bilancio significa che il governo vuole tornare a investire". Così il sottosegretario con delega all'editoria Giuseppe Moles presentando il dossier 'Il sostegno all'editoria nei principali Paesi d'Europa'. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "L'introduzione di unstraordinario per l'editoria nelladiche ilvuolere a". Così il sottosegretario con delega all'editoria Giuseppepresentando il dossier 'Il sostegno all'editoria nei principali Paesi d'Europa'.

