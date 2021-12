Editoria, Moles “E’ interesse nazionale sostenere il settore” (Di martedì 21 dicembre 2021) “L’Editoria è un bene primario, è interesse nazionale e va tutelato”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, Giuseppe Moles, nel corso della presentazione di uno studio sui contributi pubblici negli altri Stati europei. tan/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 dicembre 2021) “L’è un bene primario, èe va tutelato”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’, Giuseppe, nel corso della presentazione di uno studio sui contributi pubblici negli altri Stati europei. tan/sat/red su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Editoria, Moles “E’ interesse nazionale sostenere il settore” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Editoria, Moles 'E' interesse nazionale sostenere il settore' - - TV7Benevento : Editoria, Moles: 'Corretta informazione bene assoluto, va sostenuta'... - TV7Benevento : **Editoria: Moles, 'mia speranza non solo tutela ma creazione nuova occupazione'**... - zazoomblog : Editoria: Moles superare gara per agenzie? Tavolo tecnico per scelta migliore - #Editoria: #Moles #superare… -