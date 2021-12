Briga che fine ha fatto oggi? Dopo Amici non è più un “bad boy”

(Di martedì 21 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ve lo ricordate durante la sua partecipazione adtanti anniè davvero cambiato e il grande passo lo conferma. Di certo tutto il pubblico se lo ricorderà addi Maria De Filippi, il talent show in cui il cantante si è presentato diversi anni fa riuscendo ad arrivare sul podio

Matrimonio 'senza filtri' per Briga che il 18 dicembre è convolato a nozze con la sua Arianna Montefiori a Roma, regalando scatti e video di ogni momento della cerimonia ai suoi follower. Dal rito religioso ai festeggiamenti, ...Briga ve lo ricordate durante la sua partecipazione ad Amici? Dopo tanti anni oggi è davvero cambiato e il grande passo lo conferma.Briga e Arianna Montefiori, un matrimonio da favola a Roma per il rapper e l'attrice. Una cerimonia da mille e una notte, tanto romanticismo e tradizione, una festa super esclusiva riservata a parenti ...