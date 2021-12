Boom della criminalità a Milano: tra le vittime anche Tommaso Zorzi e Gianmaria Antinolfi (Di martedì 21 dicembre 2021) Sotto le feste natalizie a Milano i crimini sono sempre di più e a farne le spese non sono soltanto i comuni cittadini, ma anche i personaggi dello spettacolo. Nella fattispecie, nell’ultimo mese a essere compiti sono stati il vincitore del GF Vip 5, Tommaso Zorzi, e l’attuale gieffino Gianmaria Antinolfi. Se a quest’ultimo è stata distrutta l’auto che teneva parcheggiata in un garage di Milano (il crimine è stato commesso da un uomo ubriaco che non conoscere Gianmaria né sapeva che quella era la sua auto), Zorzi invece si è trovato la casa svaligiata dai ladri. A informare i fan è stato lui stesso su Instagram, dove due giorni fa ha scritto: “Purtroppo ho subito un furto nel mio appartamento di Milano. Fortunatamente ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 dicembre 2021) Sotto le feste natalizie ai crimini sono sempre di più e a farne le spese non sono soltanto i comuni cittadini, mai personaggi dello spettacolo. Nella fattispecie, nell’ultimo mese a essere compiti sono stati il vincitore del GF Vip 5,, e l’attuale gieffino. Se a quest’ultimo è stata distrutta l’auto che teneva parcheggiata in un garage di(il crimine è stato commesso da un uomo ubriaco che non conoscerené sapeva che quella era la sua auto),invece si è trovato la casa svaligiata dai ladri. A informare i fan è stato lui stesso su Instagram, dove due giorni fa ha scritto: “Purtroppo ho subito un furto nel mio appartamento di. Fortunatamente ...

