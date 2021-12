Atalanta | primo rinforzo dal mercato | arriva dalla Premier

(Di martedì 21 dicembre 2021)già protagonista nel, ilLeague.colpo didella Dea. Non si tratta di un miglioramento della rosa ma di unsocietario,Lee Congerton dal Leicester, attuale responsabile del settore scouting delle Foxes. Bergamaschi che conoscono bene il profilo di Congerton per affari passati con il passaggio di Thimothy Castagne inLeague qualche anno fa. Il gallese classe ‘73 ha già ricoperto il ruolo di direttore tecnico dell’Amburgo dal 2011 al 2014 mentre nella stagione successiva è stato il direttore sportivo del Southampton. Nel curriculum anche il Chelsea, sempre come responsabile dello ...

Advertising

lucapasotti1 : RT @pianetagenoa: Correva l’anno 2015: il Genoa rimontò due reti nel primo dei due incontri con l’Atalanta disputati di martedì - https://t… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Correva l’anno 2015: il Genoa rimontò due reti nel primo dei due incontri con l’Atalanta disputati di martedì - https://t… - tuttoatalanta : Atalanta, nuovo innesto in società. Dal Leicester arriva Congerton, da definire il ruolo - pianetagenoa : Correva l’anno 2015: il Genoa rimontò due reti nel primo dei due incontri con l’Atalanta disputati di martedì -… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Genoa-Atalanta: arbitrerà Valeri - -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta primo

In casa dell', come detto, si è esibito da seconda punta, avendo ugualmente quella libertà ... Le azioni dele secondo gol sono da guardare e riguardare, anche prima di andare a dormire ......discipline come quelle sulle nevi ( varie ) dove gli azzurri/e sono protagonisti dipiano ( ...- Olimpyacos , Barca - Napoli, Porto - Lazio. SORTEGGIO valido OTTAVI CHAMPIONS. Psg - ...Genoa-Atalanta, ore 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Se in attacco la certezza è la presenza di Destro dal primo minuto, Shevchenko scioglierà ...Ultimo turno di campionato per questo 2021. Genoa e Atalanta scenderanno in campo per l’anticipo della 19\^ di Serie A stasera al Ferraris alle 20.45. I padroni di casa vivono un ...