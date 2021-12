Allarme in casa Napoli: un big in dubbio per lo Spezia (Di martedì 21 dicembre 2021) Pericolo Covid anche nel Napoli dove oggi, come confermato dal club attraverso un comunicato ufficiale, non ha preso parte in via precauzionale all’allenamento l’esterno Lorenzo Insigne. Il motivo è legato a sintomi influenzali che hanno convinto il club a sottoporsi a un tampone antigenico il cui esito non è risultato chiaramente negativo. Lorenzp Insigne, Napoli, Covid-19Ecco il comunicato del club campano: Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigenico con esito dubbio per cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata. Leggi su rompipallone (Di martedì 21 dicembre 2021) Pericolo Covid anche neldove oggi, come confermato dal club attraverso un comunicato ufficiale, non ha preso parte in via precauzionale all’allenamento l’esterno Lorenzo Insigne. Il motivo è legato a sintomi influenzali che hanno convinto il club a sottoporsi a un tampone antigenico il cui esito non è risultato chiaramente negativo. Lorenzp Insigne,, Covid-19Ecco il comunicato del club campano: Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigenico con esitoper cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata.

