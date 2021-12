Alesi, che combini? Fermato in Francia per un 'dispetto' al cognato (Di martedì 21 dicembre 2021) Jean Alesi, ex pilota di Formula 1, è stato Fermato ad Avignone, dove è stato sentito dalla polizia per aver fatto esplodere un grosso petardo contro la finestra dell'ufficio del cognato. 'Jean Alesi ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 dicembre 2021) Jean, ex pilota di Formula 1, è statoad Avignone, dove è stato sentito dalla polizia per aver fatto esplodere un grosso petardo contro la finestra dell'ufficio del. 'Jean...

Advertising

vtdm90 : Jean Alesi ha perso la testa quando ha capito che cazzo di minchiata aveva fatto vendendo la Ferrari F40 per finanz… - Signor_Smith : Da una notiziola di cronachetta scopro che l'ex pilota (anche) Ferrari Jean Alesi abita in un paese della Francia c… - Formula1WM : Jean, ma che fai? #Alesi arrestato in Francia per un episodio molto particolare - Foodef11 : Alesi, che combini? Arrestato in Francia per un “dispetto” al cognato - diegocatalano77 : Comunque non è che ora bisogna indignarsi. Chi di voi non ha sparato un trac piuttosto che una cipolla per attirare… -