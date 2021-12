Addessi è della Casertana | “Tanta voglia di scendere in campo e dare il mio contributo”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – LaFC comunica di aver ingaggiato il calciatore Simone. Attaccante esterno classe 1995, la scorsa stagione ha militato nelle fila dell’ACR Messina. In carriera esperienze importanti in serie C con Fondi e Cavese e in D con Viterbese, Turris e Rimini. “Sono contento che sia arrivata questa firma – commentache indosserà la maglia rossoblu numero 14 – In queste due settimane in cui ho avuto l’opportunità di allenarmi con il gruppo, ho toccato con mano il lavoro che quotidianamente viene portato avanti. Sono pronto e carico, società e staff hanno potuto constatarlo in questi giorni, ed hodiine fare bene con questa maglia. Durante una stagione possono capitare momenti di ...