Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2021 ore 15 | 30

(Di lunedì 20 dicembre 2021)DEL 20 DICEMBREORE 15.20 GINA PANDOLFO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DIIN INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA SITUAZIONE ANALOGA IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO IN USCITA CODE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA ANDIAMO SULLA NETTUNENSE DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPOLEONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO VERSO VIA DELLA CANCELLIARA, CHIUS PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE DA VIA LAURENTINA A VIA ARDEATINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI RALLENTAMENTI E ...