(Di lunedì 20 dicembre 2021) La scorsa domenica 19 dicembree la moglie Delia Duran sono stati ospiti di, il programma condotto da. Ebbene, sembra proprio che ad un certo punto dell’intervista, la conduttrice abbia voluto mettere i puntini sulle i.non avrebbe perso occasione per far capire il suo punto di vista su tutta la vicenda. Infatti, il pensiero disu, su Delia e su questo triangolo amoroso con Soleil Sorge è apparso piuttosto chiaro. Ma cerchiamo di capire effettivamente che cosa è accaduto nello studio die la moglie Delia Duran anel suo studio di ...

Advertising

BaritaliaNews : Verissimo, Silvia Toffanin umilia Alex Belli, momenti di grandissimo imbarazzo - raffy2313 : RT @jidanisbored: Delia: quando ami perdoni Silvia: poi è natale quindi buon natale LEI CHE LI PERCULA?????? #gfvip #verissimo https://t.c… - lorella1901 : RT @VicolodelleNews: 'Voi vi siete presi una bella vacanza dai vostri fldanzati e dalle vostre mogli, si usa così adesso?' 'O eravate tut… - IndiaMarino4 : RT @trashtvstellare: “Grandi artisti sono altri” MA SILVIA LETTERALMENTE ON FIRE #verissimo - buttiermanna : RT @fabiofabbretti: Meno male che Silvia c’è #Verissimo #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Silvia

Durante l'intervista del 19 dicembre di Alex Belli e Delia Duran a, programma condotto daToffanin, si è parlato del percorso dell'attore all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Il Reality Show ha messo a dura prova il rapporto della coppia. ...... come raccontato da lei stessa tempo fa a, l'ex concorrente di Amici Celebrities si è ... Ne sono uscita da sola", aveva raccontato ai microfoni diToffanin. Leggi anche - >>> Francesca ...È una famiglia vera, ben lontana da quella del “mulino bianco”, quella ... Francesco Acquaroli, Simone Liberati, Silvia D’Amico, Euridice Axen, Sveva Mariani, Francesco Martino, Laura Adriani, Antonio ...Nuoto, pagelle Mondiali 19 dicembre Doppia medaglia per l'Italnuoto nella quinta e penultima giornata del Mondiale di Abu Dhabi che diventa il più prolifico di sempre per l'italia con 13 podi quando m ...