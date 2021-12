Uomo prende in ostaggio due donne: terrore in un negozio a Parigi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un Uomo armato di coltello, 'conosciuto per problemi psichiatrici', ha preso in ostaggio due donne in un negozio nel 12ø arrondissement di Parigi, si apprende da una fonte della polizia che ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Unarmato di coltello, 'conosciuto per problemi psichiatrici', ha preso induein unnel 12ø arrondissement di, si apda una fonte della polizia che ...

