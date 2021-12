Stampa e ambiente per 4Graph, pianta 100 alberi ad Haiti per i suoi 10 anni (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Labitalia) - "Associare il piacere della Stampa alla salvaguardia dell'ambiente. E' questo l'obiettivo con cui è nata 4Graph, e in occasione dei nostri 10 anni abbiamo piantato una foresta di 100 alberi ad Haiti. Quest'anno abbiamo fatto qualcosa in più: una nuova collaborazione con Treedom, per coniugare in modo sempre più efficace la nostra missione con un approccio green e poter apportare un contributo ancora maggiore in termini di sostenibilità". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Biagio Di Mambro, ceo di 4Graph, brand italiano che sin dalla sua fondazione, nel 2008 a Latina, ha sposato i valori della sostenibilità a 360 gradi. "L'iniziativa che stiamo realizzando in collaborazione con la piattaforma Treedom - spiega - è tanto semplice ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Labitalia) - "Associare il piacere dellaalla salvaguardia dell'. E' questo l'obiettivo con cui è nata, e in occasione dei nostri 10abbiamoto una foresta di 100ad. Quest'anno abbiamo fatto qualcosa in più: una nuova collaborazione con Treedom, per coniugare in modo sempre più efficace la nostra missione con un approccio green e poter apportare un contributo ancora maggiore in termini di sostenibilità". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Biagio Di Mambro, ceo di, brand italiano che sin dalla sua fondazione, nel 2008 a Latina, ha sposato i valori della sostenibilità a 360 gradi. "L'iniziativa che stiamo realizzando in collaborazione con la piattaforma Treedom - spiega - è tanto semplice ...

Advertising

LegambienteTosc : RT @Legambiente: ??Dossier '#StopPesticidi nel piatto' 2021 I residui di fitofarmaci e delle sostanze di sintesi negli alimenti e nell’ambie… - noemisilvestri2 : #Ambiente: con tecnologia @ENEAOfficial cellulari dismessi diventano “miniere” di materie prime per nuovi dispositi… - ADM_assdemxmi : RT @Legambiente: ??Dossier '#StopPesticidi nel piatto' 2021 I residui di fitofarmaci e delle sostanze di sintesi negli alimenti e nell’ambie… - LAROMA24 : ?? 'Conferenza stampa quasi epica di #Mourinho: ha infuso in tutto l'ambiente una carica incredibile' 'Il tecnico n… - flamanc24 : RT @d_arco75: @dchiave Io parto dal presupposto che il laziale vive lo stadio in maniera diversa rispetto ad altre tifoserie.Però mi chiedo… -