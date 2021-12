Sonia Bruganelli battibecca con Signorini e lascia lo studio del GF Vip

Leggi su biccy

(Di martedì 21 dicembre 2021) Quest’anno le opinioniste del GF Vip hanno regalato dinamiche quasi più interessanti di quelle viste nella casa di Cinecittà. Prima le catfight stellari tra Adriana Volpe ee stasera un botta e risposta tra la moglie di Bonolis e Alfonso. Lastava dicendo la sua sul confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge, quando il padrone di casa l’ha fermata: “Ok basta così, e basta anche te Alex. No ora basta davvero fatemi fare il mio lavoro. Sì ti ho dato la parola e come te l’ho data adesso ti dico che andiamo avanti. Se te l’ho data ricorda che posso anche togliertela. Tu non sei qui al centro. Se ti dico parla, parli, se ti dico un attimo, mi lasci parlate. Basta così grazie. Fermati anche te Alex, stop“....