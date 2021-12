Segre, donne protagoniste per un nuovo livello di civiltà (Di lunedì 20 dicembre 2021) In questa fase di "sconvolgimento" mondiale provocato dalla pandemia, "un nuovo protagonismo femminile" è necessario per "rivedere il modello di sviluppo, la sua sostenibilità ambientale, le pratiche ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) In questa fase di "sconvolgimento" mondiale provocato dalla pandemia, "unprotagonismo femminile" è necessario per "rivedere il modello di sviluppo, la sua sostenibilità ambientale, le pratiche ...

Ultime Notizie dalla rete : Segre donne Segre, donne protagoniste per un nuovo livello di civiltà Sul ruolo delle donne in diplomazia, Segre ha sottolineato: "Se oltre a rivendicare spazi e ruoli, come è giusto che sia, riuscirete anche ad imporre una diversa visione, una diversa sensibilità, una ...

Di Maio: "Liliana Segre esempio per tutti nella vita pubblica e istituzionale" AGI/Vista - "Apprezzo molto che la senatrice Liliana Segre, un esempio per tutti noi in termini di partecipazione attiva alla vita pubblica e ... in occasione della sessione "Il ruolo delle donne in ...

