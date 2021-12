Sarah Palin, 'Il vaccino? dovranno passare sul mio cadavere' (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Over my dead body". Ovvero "dovranno passare sul mio cadavere" piuttosto che essere obbligata a fare il vaccino contro il covid. Lo ha detto Sarah Palin, ex governatrice dell'Alaska e candidata ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Over my dead body". Ovvero "sul mio" piuttosto che essere obbligata a fare ilcontro il covid. Lo ha detto, ex governatrice dell'Alaska e candidata ...

butindaro : Vaccino anti covid, Sarah Palin: 'Non lo farò ed è meglio che non tocchino neanche i miei figli.”… - KrajewskiNic : @JohnJCrace In confronto a quella cretina, Sarah Palin sembra Madeleine Albright. -

Azealia Banks contro tutti Quando vuoi." Azealia Banks: Sarah Palin e Donald Trump sono figli del razzismo americano Dieci anni fa Banks, ventenne, pubblicava il primo singolo 212 . Ha passato gli anni seguenti a centrare una ...

